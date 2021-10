Questa sera, alle ore 20.45, a San Siro va in scena Milan-Torino. Per la partita contro i rossoneri Ivan Juric non rinuncia al classico 3-4-2-1 con Vanja Milinkovic-Savic tra i pali, Koffi Djidji, Gleison Bremer e Ricardo Rodriguez in difesa.



A centrocampo ci sarà spazio in mezzo per Tommaso Pobega e Sasa Lukic, Wilfried Singo è confermato sulla fascia destra mentre Ola Aina agirà a sinistra al posto dell'infortunato Cristian Ansaldi.



Per quanto riguarda l'attacco, Karol Linetty e Josip Brekalo agiranno alle spalle di Andrea Belotti, favorito per una maglia da titolare su Antonio Sanabria.