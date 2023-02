Domani il Torino sarà impegnato nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ivan Juric non farà turnover ma si affiderà ai suoi titolari: in porta ci sarà Milinkovic-Savic, in difensa scelte quasi obbligate con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez.



Singo e Vojvoda saranno gli esterni sulle fasce con Ricci e uno tra il neoacquisto Ilic e Linetty in mezzo. Passando all'attacco, Miranchuk e Vlasic agiranno alle spalle dell'unica punta Sanabria.