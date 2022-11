Ci saranno tante novità nella formazione del Torino che scenderà in campo domani sera contro la Sampdoria, rispetto alla squadra che domenica è stata sconfitta dal Bologna.



In porta ci sarà sempre Milinkovic-Savic, in difesa Zima e Rodriguez dovrebbero prendere il posto di Djidji e Buongiorno mentre dovrebbe essere confermato Schuurs. A centrocampo tornerà Linetty, che prenderà il posto dell'infortunato Lukic. Confermato invece Ricci. Sulla fascia destra dovrebbe giocare Singo mentre a sinistra Vojvoda è favorito su Lazaro.



Sulla trequarti potrebbe riposare Vlasic, con Radonjic che sarebbe schierato al suo posto. Completeranno la formazione titolare Miranchuk e Pellegri.