Per la partita di questo pomeriggio contro lo Spezia, il tecnico del Torino, Ivan Juric, deve fare i conti con le varie assenze per infortunio: non ci saranno Andrea Belotti, Armando Izzo, Tommaso Pobega oltre al lungodegente Mohamed Fares.



Contro lo Spezia Juric conferma il 3-4-2-1 con Berisha tra i pali, Zima, Bremer e Rodriguez in difesa, Vojvoda sulla fascia sinistra mentre a destra Aina e Singo si contendono la maglia da titolare. In mezzo spazio a Ricci e a Mandragora. Sulla trequarti invece agiranno Lukic e Brekalo con Pellegri favorito su Sanabria come terminale offensivo.