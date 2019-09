Kevin Bonifazi resterà al Torino: ora lo si può dire con certezza. Il difensore in questa sessione di mercato è stato a lungo corteggiato dalla Fiorentina e dalla Spal ma la società granata ha deciso di tenere il giocatore, che ha iniziato molto bene la stagione mettendosi in luce con buone prestazioni sia in campionato che in Europa League.



"Mi auguro di togliermi grandi soddisfazioni col Toro, anche se non dipende solo da me. Ma mi auguro di vincere qualcosa anche in prima squadra dopo averlo fatto in Primavera. Se rimarrò? Sì" ha dichiarato lo stesso Bonifazi ieri dopo la partita contro l'Atalanta nella quale ha anche segnato uno dei tre gol granata.