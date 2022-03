Sembra lontano dal Torino il futuro di Tommaso Pobega. Secondo quanto riportato da toronews, il centrocampista classe 1999 è ormai destinato a interrompere il suo periodo di prestito per tornare al Milan, come da "ordini" di Maldini che ha già ribadito di volerlo riportare in rossonero. Essendo un prodotto del vivaio, il giovane triestino sarebbe fondamentale per la formazione di Pioli anche in ottica liste.