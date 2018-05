La colonia di giocatori del Torino che saranno protagonisti del Mondiale in Russia si è ora arricchita di un altro nome: Adem Ljajic. Il fantasista è stato infatti inserito nell'elenco del 23 giocatori della Serbia che prenderanno parte alla manifestazione (nell'elenco non c'è invece l'altra granata che sperava di partire per la Russia: Sasa Lukic).



La Coppa del Mondo sarà una vetrina importante per Ljajic anche in chiave mercato. Il trequartista non è sulla lista dei cedibile ma non è neppure un intoccabile: se dovesse arrivare l'offerta giusta il Torino potrebbe infatti lasciarlo partire senza opporre una particolare opposizione.