L'ha aspettato, cercato, annusato e alla fine ha colpito. Centro.è l'eroe di giornata del Torino, che sotto di tre gol a Bergamo è riuscito a riprenderla e pareggiare 3-3 grazie al gol dell'attaccante di proprietà della Sampdoria. Simbolo di una squadra che non molla mai. Per il nuovo Toro può essere il giorno della rinascita dopo una prima parte di stagione complicatissima. E pensare che fino a qualche giorno fa Bonazzoli era al centro del mercato.- Il mese appena passato è stato particolare per lui, sempre in bilico settimana dopo settimana ma a mercato chiuso è rimasto al Toro, che l'aveva preso in estate in prestito dalla Sampdoria. Anche per volontà sua, perchénonostante la possibilità di giocare con più continuità e l'ok da parte dei granata e della Samp, proprietaria del cartellino. Bonazzoli voleva giocarsi le carte nel Torino per convincere il nuovo allenatore Davide Nicola. Nonostante l'arrivo di Sanabria, chiesto proprio dal tecnico, e le gerarchie che lo vedono dietro a Zaza e Belotti.- E pensare che le possibilità per cambiare squadra ci sono state eccome.: discorsi fitti tra il ds Carli e il suo vice Lucarelli allo Sheraton, sguardo d'intesa e via: c'è la volontà di affondare il colpo, sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. Ma il tempo passava e per un discorso di liste da presentare bisognava prima dare via uno dei nove attaccanti in rosa. Alla fine non si è mosso nessuno, e anche Federico è rimasto in granata.. Per il Toro può essere la giornata della svolta, Bonazzoli è il simbolo della rinascita granata.