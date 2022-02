Storia di mercato e non solo quella di Demba Seck al Torino. L'attaccante classe 2001, preso dalla Spal, ha raccontato tutta la sua gratitudine al ds granata Davide Vagnati, che aveva conosciuto quando erano insieme a Ferrara: "E' stato il primo a regalarmi un paio di scarpe da calcio - ha raccontato Seck nel giorno della presentazione - In Senegal giocavo con gli amici, arrivato in Italia è stato mio padre a dirmi di andare in una squadra vera".