Il Torino torna sulle tracce di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano sta giocando poco all'Atletico Madrid. L'allenatore granata Giampaolo lo conosce benissimo dai tempi della Sampdoria e continua a sognarlo. Come si legge su Tuttosport, tra qualche giorno il ds Vagnati contatterà l'entourage del giocatore per conoscere le sue intenzioni. O meglio: sapere se vorrà ancora venire al Toro. Presenterà delle garanzie: posto garantito e al centro del progetto di una squadra che vuole crescere. E il fatto che Giampaolo sia da “garante” può risultare decisivo.



Una volta ottenuta la disponibilità del giocatore il Toro si muoverà con i club che gestiscono il cartellino: Atletico Madrid e Arsenal. Gli spagnoli hanno ottenuto il giocatore in prestito senza nessun obbligo, gli inglesi restano i proprietari del cartellino. Quindi bisognerà ottenere il via libera del Cholo Simeone e poi quello dell’Arsenal.