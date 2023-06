Il Torino non riscatterà Nikola Vlasic dal West Ham, ma l'intenzione dei granata è quello di riportare in Italia il trequartista croato. E così il ds Vagnati ha intavolato una nuova trattativa, definita "ad oltranza" dai colleghi di Tuttosport: al momento i piemontesi non sono andati molto oltre gli 8 milioni di euro. Gli inglesi invece, ne chiedono 13.