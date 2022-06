I termini per esercitare l'opzione del diritto di riscatto riguardo al cartellino di Rolando Mandragora sono scaduti, il Torino non ha però rinunciato al centrocampista di proprietà della Juventus.



La trattativa prosegue e il Torino è pronto a presentare due nuove proposte per acquistare il giocatore: un'offerta da 9 milioni o un nuovo prestito con diritto di riscatto (sempre a 9 milioni di euro da esercitar fra un anno). Per non fare una minusvalenze, la Juventus dovrebbe ora incassare almeno 10,5 milioni dal cartellino del giocatore, l'opzione del prestito e riscatto fra 12 mesi potrebbe scongiurare questa eventualità.