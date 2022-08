Adrien Tameze è uno degli obiettivi di mercato del Torino in questa sessione di mercato e nella giornata di domani il dt Davide Vagnati cercherà di trovare un accordo con i dirigenti del Verona.



Vagnati parlerà con i dirigenti gialloblù anche per concludere la cessione di Simone Verdi ma le due trattative non sono legate tra di loro: se infatti è ormai certo che Verdi si trasferirà alla corte di Gabriele Cioffi, non è altrettanto sicuro che Tameze possa arrivare al Torino.