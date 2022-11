Mergim Vojvoda è stato uno dei giocatori del Torino che nella passata stagione più si è messo in mostra. Nella prima parte di questo campionato non ha invece sempre giocato sui suoi livelli (anche a causa di alcuni problemi fisici) e ha finito per perdere il posto da titolare.



Nel 2022 l'obiettivo di Vojvoda è quello di tornare a essere uno dei grandi protagonisti del Torino e di riprendersi anche il posto da titolare sulla fascia sinistra.