Mercoledì 29 dicembre Andrea Belotti e compagni si ritroveranno al Filadelfia per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi impegni in campionato del Torino. Nell'attesa che la squadra di Ivan Juric torni ad allenarsi al Filadelfia sono in corso i lavori di rizollatura del campo.



La pausa invernale è l'occasione per rimettere a nuovo il centro di allenamento della squadra granata.