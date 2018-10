Sessione tecnico-tattica pomeridiana per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Bologna. Gruppo dei nazionali al completo dopo il rientro di Aina e Rincon. Ancora lavoro personalizzato per Ansaldi, mentre Zaza ha svolto parte del programma odierno con la squadra. Domani allenamento pomeridiano, a porte chiuse.