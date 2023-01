Valentino Lazaro, esterno destro del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio con il Verona (1-1): "Abbiamo giocato bene dopo una lunga pausa e non è mai facile. Ho visto un grande spirito di squadra, ma dobbiamo alzare il livello in tante piccole cose come l'ultimo passaggio e i tiri. Dobbiamo fare più gol. Loro hanno segnato su angolo, ne avevamo parlato che erano forti su corner negli ultimi giorni. Dobbiamo alzare il livello, ma ho visto un grande spirito di squadra. Volevamo vincere, speriamo accada nella prossima partita".



IN CRESCITA - "Sì, abbiamo avuto grandi occasioni alla fine, ma queste sono le piccole cose dove dobbiamo migliorare. Dobbiamo chiudere la partita, come sempre la analizziamo e cercheremo di alzare il livello dalla prossima".



DOPO LA PAUSA - "Non è mai facile mentalmente dopo una pausa lunga. Eravamo preparati, cerchiamo sempre di fare il meglio. Oggi era la prima ufficiale, volevamo vincere, ma non ce l'abbiamo fatta. Vinceremo a Salerno".



OBIETTIVI - "Non voglio parlare, sono solo concentrato sul lavoro e sulla prossima partita. Ora serve recuperare e vedremo a Salerno. Ogni partita voglio fare meglio, questo è il mio obiettivo".