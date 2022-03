A gennaio Mohamed Fares si è trasferito dalla Lazio al Torino, via Genoa, con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei granata. Dopo un paio di allenamenti, senza aver avuto modo di giocare nemmeno un minuto, il terzino ha subito un grave infortunio al ginocchio: rottura del legamento crociato.



Il Torino non eserciterà l'opzione per il riscatto per l'intenzione di Urbano Cairo è quella di rinnovare il prestito per un'altra stagione alle stesse condizioni: dai primi sondaggi con la Lazio sembra essere possibile imbastire una trattativa a queste condizioni.