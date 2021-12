Nelle scorse settimane si sono registrati alcuni sondaggi del Torino per Manuel Lazzari, terzino di proprietà della Lazio che è una vecchia conoscenza del dt Davide Vagnati, che lo aveva lanciato alla Spal.



Lazzari è certamente un giocatore che piace alla società granata ma l'idea del Torino non è quella di provare ad acquistarlo a gennaio, visto che al momento la fascia destra è ben coperta e non ci saranno cessioni. Semmai il Torino farà un tentativo per avere il giocatore la prossima estate.