Antonio Sanabria non è stato convocato per la partita di questa sera del Torino contro il Milan ma le condizioni dell'attaccante paraguaiano non preoccupano particolarmente Ivan Juric.



Il tecnico croato confida infatti di poter recuperare il suo numero 9 per la prossima partita di campionato, quando il Torino affronterà il Bologna: nei prossimi giorni al Filadelfia le condizioni del centravanti verranno meglio valutate.