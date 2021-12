Se tutto andrà secondo i piani, il centrocampo del Torino nel mercato di gennaio subirà diversi cambiamenti. In tre sono destinati a partire: Tomas Rincon, Daniele Baselli e Ben Kone. La situazione di quest'ultimo è però differente dagli altri due: Baselli e Rincon non rientrano più nei piani della società mentre Kone verrà ceduto in prestito per fare esperienza.



Per tre giocatori che lasceranno il Torino uno ne dovrebbe arrivare: il possibile rinforzo in mezzo al campo sarà Sofyan Amrabat.