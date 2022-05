Empoli-Torino 1-3



Berisha 5,5: in ritardo sul sinistro di Zurkowski che vale il vantaggio azzurro.



Djidji 5,5: soffre il dinamismo di Di Francesco.



Buongiorno 6,5: contiene Pinamonti e mette una pezza sulle indecisioni di Djidji



Rodriguez 6: perfetto in ogni chiusura.



Singo 5,5: gioca altissimo accompagnando sempre l’azione dei granata, non riesce mai a saltare Parisi.



(Dal 26’ st Seck 6: aggiunge velocità alla manovra offensiva granata).



Pobega 6,5: sfiora più volte il gol con alcune iniziative interessanti.



Lukic 6: un po’ nervoso ma sempre lucido con la palla tra i piedi.



(Dal 25’ st Ricci 6: aiuta la squadra a alzare la pressione).



Vojvoda 5,5: poco preciso in fase di impostazione.



(Dal 1’ st Ansaldi 6: mette nelle partita la qualità che era mancata con Vojvoda).



Brekalo 6: dopo una gara in ombra, serve a Belotti l’assist che fissa il punteggio sul 3-1.



Praet 6: gestisce con intelligenza tutti i palloni che gioca



Pellegri 5,5: gioca bene spalle alla porta, ma non praticamente non si rende mai pericoloso.



(Dal 25’ st Belotti 7,5: freddissimo dal dischetto, implacabile sull’ultimo pallone servito da Brekalo).





All. Juric 6: quando accelera e riesce a far girare palla, il suo Toro è una squadra davvero interessante. Il gol subito sembrava mandare la gara verso un’altra direzioni, gli episodi e qualche decisione dubbia di Cosso hanno cambiato il vento.