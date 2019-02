Napoli-Torino 0-0



Sirigu 6: sempre sul pezzo, mai chiamato ad intereventi clamorosi: molto sollecitato, risponde con la solita personalità



Izzo 6: non è facile vedersela con Insignee gli inserimenti di Zielinski, non sempre perfetto ma non sfigura



Nkoulou 6.5: guida il reparto con grande forza, un paio di chiusure fondamentali e la capacità di uscire dalla linea per impattare in modo importante sull'avversario



Moretti 5.5: quello più in difficoltà del terzetto, dal suo lato il Napoli entra con più facilità



De Silvestri 6: stringe tanto verso il centro, compattando la difesa a 5 cercando di chiudere il maggior numero di spazi al triangolo Insigne-Zielinski-Hysaj. Scende nel finale con grande forza



Lukic 5.5: gara non facile, si trova a giocare dalle parti di Zielinski e soffre non poco Rincon 5.5: si fa scippare da Koulibaly il pallone del potenziale 0-1, fa intensità fin quando gli riesce, poi Mazzarri lo sostituisce quando il Napoli inizia ad entrare troppo facilmente (dal 10' st Meite 6: tanta intensità, fa il segugio come richiesto da Mazzarri)



Ansaldi 6: schierato nel ruolo di interno, cerca di fare intensità, abbassandosi molto e senza mai riuscire ad aprirsi in fase offensiva (dal 33' st Parigini sv)



Aina 6.5: la sua gara è in un flash, quello del quarto d'ora della ripresa. Una chiusura su Callejon che potrebbe essere spedita a Coverciano per spiegare dopo tanti anni come si chiude sul taglio dello spagnolo. Anche un'altra chiusura alla disperata su Milik a completare una bella prova



Berenguer 5.5: cerca di cucire il Toro, per non lasciare Belotti troppo solo. Mazzarri gli chiede un lavoro sfiancante in fase difensiva che, comunque, riesce a porre in essere con discreta applicazione. Esce quando bisogna dare ancora maggiore sostanza difensiva (dal 17' st Baselli 6: fa, con osservanza stringente, quello che deve fare, provando anche a portare palla oltre che a rincorrere chiunque)



Belotti 6: gara durissima, nessuna occasione creata dai suoi, tante botte e pochi sorrisi. Un unico pallone giocabile nel finale, ma rimedia solo un corner.



All. Mazzarri 6.5: sarà anacronistico e forse anche brutto da vedere il suo calcio, ma riesce a strappare un punto al San Paolo, trovando tra pressione alta ed una intensità folle nell'area subito dopo la chiave per uscire indenne. Resta l'aiuto fondamentale degli attaccanti del Napoli che non sfondano