al termine di una partita da spettatore, lascia la porta sguarnita nell’unica occasione in cui il Sassuolo si presenta nella sua area di rigore permettendo a Raspadori di segnare un gol insperato (e immeritato).: nel primo tempo vince il duello con Raspadori, nel secondo è invece bravo a contenere Defrel. Quando po’ si sgancia dalla linea difensiva e si propone in avanti per creare superiorità numerica e offrire una soluzione in più ai compagni.: alla collezione di centravanti avversari a cui non ha fatto vedere il pallone in questa stagione si è aggiunto anche Scamacca. Il brasiliano riesce ad annullare il numero 91 avversario. Nel secondo tempo colpisce anche una traversa. L’unico neo della sua partita è il giallo che riceve che gli farà saltare per squalifica la prossima partita.: negli ultimi incontri tra Italia e Svizzera aveva sofferto tantissimo Berardi, quest’oggi invece l’esito del duello tra i due è opposto ed è il difensore elvetico ad annullare l’attaccante neroverde. Nell'azione del gol di Raspadori avrebbe però dovuto spendere un fallo prima sull'avversario e non farlo avvicinare alla porta.questa volta non segna ma poco male perché fa segnale. La sua sponda aerea per Sanabria è intelligente e sorprende tutta la retroguardia avversaria che dimentica il centravanti paraguaiano. Un po’ troppo impreciso sui cross ma prestazione comunque positiva.altra grande prestazione da parte del numero 10 che, ormai da diverso tempo sta giocando ad altissimi livelli. In campo è ovunque: recupera palloni in difesa e li gestisce alla perfezione quando li ha tra i piedi.: ancora una volta viene preferito a Pobega e, ancora una volta, la scelta di Juric si rivela azzeccata. Il centrocampista è autore di un’ottima prestazione in mezzo al campo e nel primo tempo sfiora anche il gol con un missile sparato dalla distanza che va però a sbattere sul palo.(Dal 24’ s.t.fa sentire la sua presenza in mezzo al campo): spinge con costanza sulla fascia sinistra in cui ormai è perfettamente a suo agio. Dai suoi piedi partono anche diversi traversoni interessanti per i compagni di squadra.fa sempre il movimento giusto e trova sempre lo spazio per inserirsi negli spazi che la difesa del Sassuolo gli concede. Non sbaglia un pallone e nel secondo tempo lascia il campo sfinito.(Dal 40’ s.t.tanta corsa e tante buone giocate in fase offensivo. Dai suoi piedi partono anche i cross che portano al gol di Sanabria e alla traversa colpita dallo stesso attaccante paraguaiano. Quando esce riceve una meritata ovazione da parte del pubblico.(Dal 25’ s.t.: non riesce a dare la qualità che dava Brekalo, troppi errori in fase di appoggio)apre le marcature con un colpo di testa che non lascia scampo a Consigli. Quella contro il Sassuolo sarebbe però potuta essere una partita indimenticabile per lui, una di quella da portarsi a casa il pallone. Si divora due gol davanti alla porta avversaria e colpisce anche una traversa.: il Torino domina in lungo e in largo la partita ed è davvero difficile capire come non abbia fatto a vincere. Tre pali, un numero incredibile di occasioni, e alla fine la beffa del gol di Raspadori che toglie ai granata due punti che avrebbero meritato.