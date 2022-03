: compie due o tre interventi di altissimo livello (su tutti la parata sull’incornata di Lautaro Martinez nel primo tempo) ma è costretto ad arrendersi al 93’ al diagonale di Sanchez che permette all’Inter di pareggiare.: dei tre difensori centrali schierati quest’oggi da Juric nella formazione titolare è quello che appare più in difficoltà. Sia Dzeko che Martinez quando gravitano nella sua zona riescono a creargli dei grattacapi. A inizio secondo tempo è costretto a lasciare il campo per un infortunio.(Dal 6’ s.t.non giocava dallo scorso 2 dicembre, quando entrò in campo all’ultimo minuto contro l’Empoli. Il numero 5 è però bravo a farsi trovare pronto e sfiora anche il gol con un colpo di testa su cui Handanovic compie un vero miracolo).era il giocatore più atteso della serata nonché l’osservato speciale dei dirigenti nerazzurri. In un partita così non poteva che lasciare il segno: è lui infatti a segnare il gol che permette al Torino di passare in vantaggio. In fase difensiva non sbaglia nulla.: Juric lo preferisce a Rodriguez, che in settimana si era allenato poco a causa della febbre. Il numero 99 granata risponde presente facendosi trovare sempre attento e coprendo bene la propria posizione.(Dal 31’ s.triesce a contenere bene Perisic sulla propria fascia e non concede mai il fondo agli avversari. Cerca di sfruttare lo spazio che ha davanti a sé ma in fase offensiva non riesce a incidere come suo solito.(Dal 31’ s.t.).: torna titolare in mezzo al campo, dopo essere stato costretto a saltare la partita contro il Bologna a causa di un’influenza, e gioca la sua solita buona prestazione. Non butta via neanche un pallone.(Dal 37’ s.t.).gioca un gran numero di palloni e non ne sbaglia praticamene nessuno. Bravo anche in fase di non possesso a intercettare diversi passaggi e interrompere così le azioni della squadra di Inzaghi.: sempre più a suo agio sulla fascia sinistra dove è bravo a limitare Darmian. Macina diversi chilometri facendo su è giù per la corsia e arrivando sempre sul fondo e aiutando la squadra in fase di possesso.ancora una volta Juric lo schiera nella posizione di trequartista alle spalle di Belotti, ruolo che anche questa volta il numero 4 granata ricopre bene. Sempre insidioso con i suoi inserimenti nell’area di rigore avversaria.: si divora il gol del 2-0 sparando il pallone sopra la traversa dopo aver dribblato anche Handanovic. La sua prestazione è comunque sufficiente: è bravo a gestire tutti i palloni che passano dai suoi piedi.: i difensori dell’Inter non riesco a contenerlo e il Gallo riesce ad andare in più di un’occasione alla conclusione senza però trovare il gol. Clamoroso il rigore che non gli viene concesso nel primo tempo quando viene steso nell’area nerazzurra da Ranocchia.(Dal 37’ s.t.gestisce male il pallone al 93’ dando poi vita all’azione che porta all’1-1 dell’Inter. )questi sono altri due puntati buttati per un Torino che fino al 93’ era in vantaggio e aveva anche più volte sfiorato il 2-0. La squadra granata se la gioca a viso aperto e alla pari con l’Inter ma nel finale getta via quanto di buono fatto fino a quel momento.