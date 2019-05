Torino-Lazio 3-1



Sirigu 6,5: nel finale guadagna i meritati applausi dei tifosi grazie a una bella parata su una conclusione di Parolo dal limite. Si vede arrendere solamente al diagonale di Immobile che gli passa sotto le gambe.



Izzo 6: allontana un paio di palloni pericolosi dall’area di rigore del Torino facendosi sempre trovare nel posto giusto al momento giusto. Lascia il campo nel finale a Emiliano Moretti nella sua partita di addio al calcio



(dal 38’ s.t. Moretti: sv).



Nkoulou 6: viene beffato dalla conclusione in diagonale di Immobile, che gli fa passare il pallone in mezzo alle gambe. E’ l’unica pecca di una prestazione comunque più che sufficiente.



Bremer 6,5: sostituisce Moretti (che ha chiesto espressamente a Mazzarri di non giocare nella sua partita di addio al calcio) nella linea difensiva del Torino. Buona la sua prestazione, arricchita da alcune provvidenziali chiusure.



(dal 34’ s.t. Rincon: sv)



De Silvestri 7: per tutta la partita spinge sulla propria fascia di competenza arrivando spesso sul fondo. Nel secondo tempo trova anche il gol che fissa il punteggio sul 3-1 e chiude definitivamente l’incontro Baselli 6,5: è uno dei migliori. In mezzo al campo è ovunque: è sempre nel vivo del gioco, si propone e partecipa a quasi tutte le azioni dei granata. Ma è bravo anche in fase difensiva a recuperare diversi palloni.



Meité 6,5: bravo nel lanciare verso la porta della Lazio Lukic, in occasione del gol del momentaneo 2-0. Il suo è un assist perfetto che gli permette di farsi perdonare qualche errore di troppo commesso in precedenza.



Aina 6: nel primo tempo è autore di un grande intervento in area su Immobile che vale quasi come un gol. L’attaccante della Lazio stava per andare alla conclusione da ottima posizione dentro l’area di rigore. Suo anche l’assist da rimessa laterale a Falque per il gol



Falque 6,5: nel primo tempo si vede poco e la sua prestazione non è sufficiente. Si accende nella ripresa quando riesce anche a segnare la rete che permette al Torino di sbloccare la partita e mettere le mani sulla partita.



(dal 24’ s.t. Zaza 5,5: sfiora il gol nel finale)



Lukic 7: chiude nel migliore dei modi il proprio campionato. Segna un gol da centravanti: attacca lo spazio, supera in dribbling il portiere e poi deposita in fondo alla rete il pallone. E’ la sua seconda rete stagionale.



Belotti 6,5: non segna ma svolge il solito gran lavoro per la squadra risultato comunque determinante nella vittoria del Torino. Nel finale lascia la fascia da capitano a Moretti.





All. Mazzarri 6,5: il suo Torino chiude la stagione al settimo posto a 63 punti, nove in più rispetto a quelli ottenuti nella scorsa stagione. Il 3-1 con cui la formazione granata liquida la Lazio è il miglior modo per salutare i tifosi.