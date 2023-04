vive una serata praticamente da spettatore, i giocatori della Roma non lo impegnano mai. L’unico vera tiro verso la sua porta è il rigore che Dybala trasforma al settimo minuto di gioco.dei tre giocatori che compongono il pacchetto difensivo del Torino nella formazione titolare è il più positivo. Attento in fase difensiva, puntuale negli interventi: il numero 5 granata è promosso anche questa volta.(Dal 16’ s.t.: buon impatto sulla partita): inizia come peggio non potrebbe la partita. La sua “parata” sul tiro di Zalewski permette a Dybala di andare sul dischetto dopo appena sette minuti e di portare in vantaggio la Roma. Il centrale olandese non è nella sua miglior giornata.: l’azione che porta al rigore della Roma parte da un suo appoggio sbagliato che viene intercettato da Zalewski. E’ l’unica macchia nella sua prestazione che altrimenti sarebbe stata sufficiente.(Dal 33’ s.t.quest’oggi festeggia le 100 presenze con la maglia del Torino e lo fa con una buona prestazione personale. Spinge molto sulla fascia destra e con alcune buone serpentine, soprattutto nel secondo tempo, riesce a creare più di un’insidia alla difesa della Roma.: una conclusione murata da un difensore avversario nel primo tempo e poi poco altro. Il numero 28 granata non è nella sua miglior giornata.(Dal 17’ s.t.Juric lo fa giocare come centrocampista centrale ma il croato non riesce a incidere)è la mossa a sorpresa di Juric per questa partita. Il giovane lituano gioca la sua seconda partita da titolare in Serie A. Non ha vita facie contro i centrocampisti avversari.: Juric lo schiera ancora una volta come esterno di sinistro di centrocampo e lo svizzero offre un’altra buona prestazione. Nel primo tempo sfiora il gol con un bel sinistro dalla distanza, nella ripresa è suo il bel traversone per il colpo di testa di Miranchuk sul quale si supera Rui Patricio.l’occasione migliore del Torino capita sulla sua testa a inizio secondo tempo ma uno strepitoso Rui Patricio gli nega la gioia della rete del possibile pareggio. Il russo si accende però solo a intermittenza e gli manca la necessario costanza per tutta la gara.è il più vivace nel Torino e conferma il buon momento di forma che sta attraversando. Quando punta l’uomo riesce quasi sempre a saltarlo in dribbling e, partendo dalla sinistra, crea le azioni più insidiose del Torino.(Dal 33’ s.t.tanti errori nei passaggi e angolo calciati malissimo)lo si vede solamente quando, a metà del primo tempo, chiede un rigore per un mezzo contatto con Llorente che l’arbitro giudica regolare. Non tocca praticamente mai il pallone e viene ben controllato dai difensori avversari.(Dal 17’ s.t.entra con voglia e impegna maggiormente la difesa della Roma rispetto a quanto aveva fatto Sanabria).: il gol in apertura di Dybala complica i suoi piani. Il Torino tiene il pallino del gioco ma crea solo una vera occasione per pareggiare. Neanche la mossa Vlasic a centrocampo serve a dare la scossa alla sua squadra.