Lecce-Torino 4-0



Sirigu 6: trova sulla sua strada i gol della domenica e limita i danni con alcune grandi parate. Di più non gli si può chiedere.



Bremer 5: male come tutto il reparto. Chiude in negativo con il fallo del rigore.



Nkoulou 5.5: gioca ruvido e compie qualche errore.



Djidji 5: molti errori come sul gol di Barak quando un tentativo di spazzare la palla diventa un assist per il centrocampista avversario.



(6’ st Edera 5.5: qualche buono spunto ma non riaccende la fiamma. )



De Silvestri 5: pochi spunti sulla fascia, divorato da Donati e da Barak quando si allarga.



Meitè 5: oltre ai falli davvero poco.



Rincon 5.5: soffre la qualità del centrocampo leccese e può fare ben poco .



(24’ st Lyanco sv)



Aina 5.5: prova a sovrapporsi ed offrire qualcosa ai compagni ma è poco accompagnato.



Verdi 5.5: la sua partita, finita anzitempo per infortunio, è tutta nella punizione dal limite terminata alta. Per il resto davvero poco.



(dal 23’ pt Millico sv )



Berenguer 5.5: pericoloso con qualche tiro dalla distanza, forse uno dei pochi ad essere lucido e propositivo.



Belotti 6: si carica la squadra sulle spalle e cerca, oltre a rendersi pericoloso in area, di suonare la sveglia andandosi a prendere la palla da dietro e facendo da sponda ma va tutto storto.



All. Mazzarri 5: squadra senz’anima e senza mordente e quando lo tira fuori commette falli. Il centrocampo ha poca qualità la difesa è troppo fragile e deconcentrata e a Belotti non arrivano palloni tali da riaccendere la luce.