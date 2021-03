subisce due gol, uno più evitabile dell’altro, nelle uniche due conclusioni del Sassuolo nel primo tempo rendendo ancora più complicata la partita del suo Torino. Sul 2-2 però si riscatto compiendo un vero e proprio miracolo su Obiang: una parata fondamentale nell’economia dell’incontro senza la quale la squadra granata non avrebbe vinto e, probabilmente, nemmeno pareggiato.: un po’ in difficoltà quando viene puntato nella prima parte di gara. Come molti dei suoi compagni di squadra cresce con il passare dei minuti ma non basta per guadagnare la sufficienza.senza il suo salvataggio sulla linea sulla conclusione di Caputo, quando il parziale era ancora di 0-2, non ci sarebbe stata la splendida rimonta del Torino. Il brasiliano è provvidenziale in difesa.un po’ in difficoltà nei primi minuti di gioco, si riprende con il prosieguo della partita. Nel secondo tempo lascia il campo quando Nicola decide di passare alla difesa a quattro e alzare il baricentro.(Dall’11’ s.t.entra e dà qualità alla manovra del Torino).: per tutta la partita mette nell’area di rigore del Sassuolo un numero incredibile di cross. Decisivo quello in pieno recupero per il colpo di testa vincente di Zaza che permette al Torino di conquistare la prima vittoria casalinga di questo campionato.: fa un buon lavoro in fase di interdizione ma poi spesso vanifica il tutto quando è chiamato a gestire il pallone o a distribuirlo. Tanti, troppi errori dal punto di vista tecnico per il numero 88.(Dal 27’ s.t.: il primo gol gli viene annullato per fuorigioco, poi nel segna altri due regalando al Torino una vittoria fondamentale in chiave salvezza): più volte impegna Consigli con una serie di belle conclusioni dal limite dell’area, alla fine però trova il gol con una deviazione sporca da pochi passi dopo una respinta di Consigli. Prestazione comunque maiuscola la sua.: nei quarantacinque minuti in cui rimane in campo si vede pochissimo. Troppo timido sia in fase di impostazione che in quella di interdizione. Prestazione insufficiente quella del centrocampista serbo.(Dall’1’ s.t.gioca molti palloni e avvia anche l’azione del primo gol granata)patisce Berardi che per tutto il primo tempo lo mette in grande difficoltà. In fase offensiva si fa vedere con qualche traversone ma è troppo poco.(Dall’1’ s.t.riscatta la brutta prestazione di domenica contro l’Inter).: stavolta non segna ma fa segnare. E’ suo l’assist per il primo gol di Zaza, quello che avvia la rimonta del Torino. Il paraguaiano dimostra però di essere un giocare a cui il Torino non può certo fare a meno.si intende bene con Sanabria, i due si cercano e si trovano con continuità. Il Gallo cerca più volte la via del gol ma non riesce a trovarla, nel primo tempo prova anche a superare Consigli con l’ennesima rovesciata ma il portiere neroverde è bravo.(Dal 43’ s.t.non sbaglia una mossa. Anche dopo aver raggiunto il 2-2 tiene in campo i tre attaccanti per cercare una vittoria che alla fine arriva. Questa vittoria è anche in gran parte sua.