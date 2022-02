- Dopo una buona partita e un paio di salvataggi decisivi su Beto scivola nel finale facendosi prima sorprendere dalla punizione di Molina e poi travolgendo Pussetto e causando il rigore che chiude definitivamente il match.- Prezioso in chiusura su Beto e Makengo, tempestivo quando legge prima di tutti un cross pericoloso di Arslan.- Regge lo scontro con un colosso come Beto, non fa rimpiangere Bremer. Dal 52'- Entra bene, cercando subito di prendere in mano la manovra.- In difesa non corre rischi, non riesce però a spingere con qualità. Manca il suo apporto in fase di impostazione.- Cerca di contenere l'intraprendenza di Ugodie, l'esterno del'Udinese però spesso gli va via nell'uno contro uno. Avrebbe l'occasione per decidere il match ma la sua conclusione è troppo centrale.- Il Toro fatica a prendere in mano il centrocampo. Si abbassa a prendere il pallone tra i due centrali ma questa sera manca inventiva.- Ritorno alla Dacia Arena da dimenticare. Espulsione ingenua ma giusta: assai scomposto l'intervento su Jajalo. Proprio da quella punizione scaturisce il gol di Molina.- Un paio di interventi importanti sulle ripartenze in campo aperto di Soppy e Success. Difensivamente bene, anche a lui manca il coraggio di provare ad offendere. Non riesce mai a sfondare.- Primo tempo buono. Crea una buona chance in avvio saltando secco Zeegelaar e sevendo una palla gustosa a Vojvoda che però spreca, interessante anche il taglio per Sanabria che però non ci arriva. Nella ripresa cala.- Va un po' a fiammate, senza riuscire mai a dare continuità alla sua partita. Da lui ci si aspetta la giocata che però non arriva.- Questa sera non era al meglio, paga la condizione poco brillante. Fatica a rendersi pericoloso. Si vede soltanto su quel taglio sul cross di Praet. Dal 71'- Entra con grinta, cerca di dare un riferimento in attacco.- Torino molto sparagnino, fa una partita tutta difensiva senza mai osare. Alla fine viene punito.