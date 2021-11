Spezia-Torino 1-0



Milinkovic-Savic 6,5: mette in angolo su Nzola poi non può nulla sul bolide a fil di palo di Sala.

Djidji 6: riesce a contenere il diretto avversario ma cala vistosamente alla distanza (35’ st Izzo sv)

Bremer 7: ingaggia un gran bel duello, leale, con Nzola e spesso lo vince.

Rodriguez 6: attento come tutta la retroguardia.

Singo 5: inizia male, va a sprazzi e poi si eclissa definitivamente. (29’ st Zaza sv)

bene ma poi si perde nel ‘suo’ stadio.

Rincon 5,5: sembra nascondersi. E quando prende il giallo sparisce. (12’ Baselli 5,5: non fa rimpiangere Rincon).

Lukic 5,5: ordinato ma nulla più.

Aina 5,5: non si nota per 95 minuti. Ce ne vuole.

Praet 5,5: prova a dettare qualche passaggio ma è troppo poco per la sufficienza.

Linetti 5: male, ma c’è chi ha fatto peggio. (12’ st Pjaca 5,5: avrebbe tempo e spazi per far male ma si adegua).

Perotti 4: c’erano tutti i presupposti per far bene. Erlic lo annulla con estrema disinvoltura e Juric ha pazientato fin che ha potuto. (12’ st Sanabria 6: vivace, l’unico ad impensierire la porta dei bianchi con una rasoiata velenosa)

All. Juric 5,5: la squadra è stata ingabbiata. E’ sembrata priva di quella ‘garra’ in mezzo al campo dove finora ha fatto la differenza.