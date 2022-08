: Dorme sonni tranquilli per tutto il primo tempo, fa una bella parata su Dessers nel secondo. Il gol di Sernicola non è una mancanza sua, ma una prodezza del grigiorosso: Marca Dessers con grande fisicità e non gli fa toccare praticamente mai un pallone. Un ottimo acquisto per il Torino.: Si fa ammonire per la causa e chiude su ogni pallone.(24’ s.t.Non si è praticamente visto, ma non fa danni, si limita a tenere alta la difesa): si rende pericoloso con un tiro insidioso, che Radu riesce a deviare a mano aperta, poi si dedica all’ordinaria amministrazione: Annienta Valeri nel primo tempo, corre, si propone e difende. Una prestazione generosa la sua, ma gli manca ancora qualcosa.: Prestazione incolore. Non è ancora nella forma migliore e si vede. Incide poco nel gioco della squadra.: Fa il suo a centrocampo, mantenendo ordinato il reparto. Meno offensivo del solito: Sulla fascia gioca d’anticipo non lasciando mai uno spazio. Prende un’ammonizione stupida, ma gliela si perdona per la generosità ( 10’ s.t.L’allenatore lo mette in campo nella ripresa, ma è suo l’assist per il gol.): Partita senza infamia e senza lode. Non è mai troppo incisivo, anche se segue alla lettera le indicazioni del tecnico.: Un gol di rapina il suo ma che decide la partita e vale 3 punti pesantissimi in trasferta. È appena arrivato ma è subito decisivo(40’ s.t.: Unica punta. I compagni lo cercano poco, ma lui si propone anche meno. La sua prestazione fa pensare che il Torino abbia bisogno di un attaccante(40’ s.t.All: prepara benissimo la partita, disinnescando tutte le possibili minacce grigiorosse. La sua squadra sta volando anche se le manca ancora qualcosa