Lazio – Torino 0-1: rischia la papera dopo un minuto, ma poi la Lazio non tira prarticamente più in porta.: con le buone o con le cattive, alla fine dalla sua parte non passa nessuno.: semplicemente insuperabile. Non perde neanche un duello.: cancella Milinkovic e contiene, con l’aiuto dei compagni, le scorribande di Pedro prima e Felipe Anderson poi. Prestazione da top player.: sempre attento in marcatura. Quando si affaccia davanti crea sempre qualche apprensione al diretto avversario. (dal 32’s.t.: rischia il doppio giallo in almeno due occasioni, ma alla fine porta a casa la pellaccia, tenendo lontani i pericoli)Linetty 6: il pressing sui portatori di palla della Lazio parte sempre da lui. Bravo a chiudere gli spazzi per le imbucate di Luis Alberto.: Sblocca il match con una staffilata insidiosa all’angolino. Quando si incunea tra le linee crea sempre grandi apprensioni alla difesa avversaria.: spigoloso ma efficacie il suo lavoro di copertura. Davanti invece si fa vedere poco.: il meno attivo dei suoi in attacco. Si schiaccia troppo sulle marcature invece di provare a creare spazi per i compagni.ha una buona occasione a metà primo tempo, ma la spreca. Poi più niente. (dal 24’ s.t.: mette in apprensione la Lazio, protesa in avanti in cerca del pari, con un paio di ripartenze, che però potevano essere sfruttate meglio.): dalla sua qualità ci si aspetta sempre qualcosa di più. Invece Patric non ha difficoltà particolari a contenerlo.All.dopo oltre un mese inguardabile, la sua squadra torna ad essere viva in campo. Riesce a tenere la Lazio lontanissima dall’area di rigore e imbriglia il gioco di Sarri togliendo agli uomini migliori i tempi di manovra. Vittoria che riaccende il finale di stagione.