Milinkovic-Savic 6,5: risponde presente su Kaio Jorge nel primo tempo e all’alba della ripresa, respingendo la conclusione a botta sicura del brasiliano.Tameze 6: da braccetto ormai si trova a proprio agio e lo dimostra anche in terra ciociara.Buongiorno 6,5: gigante della retroguardia, sciorina la solita prestazione positiva contenendo bene Kaio Jorge.Rodriguez 6: altra buona partita del difensore svizzero, attento e preciso nelle chiusure.(dal 36’ s.t. Zima s.v.)Bellanova 5,5: non spinge come di consueto nei primi 45’, mostra più intraprendenza nel corso della ripresa.Vlasic 6: supporta l’attacco con continue incursioni, gli manca il guizzo decisivo.(dal 26’ s.t. Seck 6: punta un paio di volte l’uomo, provando a creare i presupposti per la superiorità numerica).Ricci 6: gara di ordine in mediana, garantisce equilibrio e precisione.(dal 19’ s.t. Djidji 6: si posiziona con attenzione sul centrodestra difensivo, consentendo a Tameze di spostarsi a centrocampo).Ilic 6,5: centra un palo clamoroso a fine primo tempo. Bravo anche nella fase di non possesso, fornisce una prova di qualità ma anche di quantità.Vojvoda 5,5: tenta pochi duelli sulla corsia di competenza, rendendo così vita facile all’accoppiata Garritano-Monterisi.(dal 26’ s.t. Lazaro 6: si vede soprattutto nel finale con una bella iniziativa sulla sinistra che il Toro avrebbe poi potuto sfruttare diversamente).Sanabria 5,5: partecipa alla manovra, provando a lavorare più volte il pallone. Deve fare i conti, però, con la giornata super della difesa avversaria.(dal 26’ s.t. Karamoh 6: impatta bene sull’incontro con qualità e voglia di determinare).Zapata 6,5: sfiora la rete in apertura, idem ad inizio secondo tempo. Battaglia su tutto il fronte offensivo con enorme spirito di sacrificio.All. Juric 6: il Torino gioca la sua partita, senza riuscire ad incidere negli ultimi metri. I cambi effettuati qualcosa producono in attacco, alla fine però arriva soltanto un pareggio.