Napoli-Torino



Sirigu 6: il Napoli non lo impensierisce troppo e quando lo fa lui risponde presente. Nulla può sul gol spettacolare di Insigne.



Izzo 7: il napoletano che punisce il Napoli con il gol dello 0-1; ritrova spazio dopo un inizio di stagione difficile e fa una buona prestazione.



Bremer 6,5: nei duelli con Petagna riesce ad avere la meglio praticamente sempre.



Buongiorno 6: in alcune occasioni mostra l'inesperienza dettata dalla giovane età, ma tutto sommato con attenzione tiene bene posizione e avversario.



Singo 6,5: buona spinta sull'out di destra, si propone con frequenza dando fastidio al Napoli.



Linetty 6: i suoi inserimenti sono sempre pericolosi (49' s.t. Segre s.v.).



Rincon 6,5: morde le caviglie a Zielinski giocando a uomo sul polacco, riesce a limitarne le giocate.



Lukic 6: aiuta il Toro sulla catena di destra per arginare le discese del Napoli (44' s.t. Meite s.v.).



Rodriguez 6: più bloccato rispetto a Singo per dare copertura al reparto e non far esplodere la vivacità di Politano (43' s.t. Vojvoda s.v.).



Verdi 6,5: cerca il più classico dei gol dell'ex dopo pochi minuti andando via in velocità su Maksimovic, ma Meret gli dice di no. Bene per dedizione, pecca ogni tanto di imprecisione.



Belotti 6,5: è un vero leader, si carica la squadra sulle spalle occupando praticamente tutte le zone del campo (44' s.t. Zaza s.v.).





Giampaolo 6,5: solo una perla di Insigne al 92' gli nega una vittoria incredibile al San Paolo. Con questo pareggio salva momentaneamente la panchina.