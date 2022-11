: Bene nella gestione, meno quando arrivano spioventi in area. Ma tutto sommato non è una giornata così dura finché non entra Dybala.: Tampona Zaniolo lasciando qualche ferita sulla fascia. Ma niente di trascendentale.: Irreprensibile. Non sbaglia un movimento sulla linea, ma si fa ammonire e Juric preferisce metterlo fuori anche perché poco prima aveva sbagliato un altro movimento. (6’st Rodriguez 5,5: sembra sempre sul punto di sbagliare)Per 45 minuti anticipa sempre Abraham. Attento, anche se davanti non trova di certo Harry Kane. Poi se lo lascia sfuggire malamente ma il romanista non sfrutta. Quando entra Dybala annaspa.Inizio disordinato, Juric lo mettte quasi subito fuori. (30’pt Singo 6,5: subito pericoloso, mantiene viva la fascia ed è attento dietro)Fa l’Alex Sandro, e per logica l’arbitro annulla il rigore. Decisione giusta. Gara matura.: Rassetta e mette ordine. Poi stanco di annoiarsi sale a risolvere la partita e a far passare un Natale felice alla Torino granata.Quando decide di mettere la marcia buona fa male. Chiedete a Zalewski sul gol di Linetty.: Quando vede la sbarra alzata ci si infila subito. Tenta dalla distanza al 20. Quando si tratta di assistere i compagni sbaglia l’ultima mossa. (34’st Adopo 5,5 soffre): Solito motorino senza la paura di cadere all’ultima curva prima del Mondiale. A volte viene ignorato.Ha un’occasione nei primi minuti poi si mette a combattere con Smalling. Sempre presente, poco coinvolto. (34’st Radonjic sv)Partita più facile del previsto, finale inaspettato per colpa di Dybala. La amministra con intelligenza portando il Toro a un passo dalla vittoria.