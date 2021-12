il rigore su Sansone che gli viene fischiato contro è davvero molto severo. La sua prestazione è comunque sufficiente: bravo a tenere i pochi palloni che i calciatori del Bologna tirano verso la sua porta.vince, anzi stravince, il duello con Barrow. Il difensore ceco quest’oggi è praticamente perfetto in fase difensiva dove non sbaglia nulla e si prende anche gli applausi convinti di tifosi e compagni dopo una bella chiusura proprio sul numero 99 rossoblù.Arnautovic è un cliente tosto ma solamente una volta l’attaccante austriaco riesce a sfuggire alla marcatura del difensore brasiliano. A fine primo tempo è però costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.(Dall’1’ s.t.: sostituire un giocatore che Bremer non è affatto semplice ma il numero 99 granata è bravo a farsi trovare pronto. ): prestazione difensiva ordinata e senza sbavature da parte del calciatore svizzero che si apprezzare anche in fase di impostazione con alcuni bei lanci per i propri compagni.: non è nella sua miglior giornata, fatica a trovare l’intesa con Praet sulla destra e pasticcia su qualche pallone di troppo. La sua prestazione è comunque sufficiente: offre una spinta costante sulla destra e mette nell’area di rigore avversaria alcuni palloni interessanti.: ormai non sorprende neanche più vederlo giocare a questi livello. Recupera palloni, si inserisce in avanti e propizia anche l’autogol del momentaneo 2-0 con una conclusione che viene deviata prima da Soumaro e poi da Skorupski.è senza dubbio uno dei migliori in campo quest’oggi. Per tutta la partita serve dei palloni d’oro ai propri compagni creando diverse palle-gol, non è un caso che sia suo l’assist per la rete di Sanabria che sblocca il risultato.riesce a vincere il duello sulla fascia con De Silvestri e dimostra di essere sempre più a suo agio sulla corsia di sinistra, pur essendo un destro naturale. La scelta di preferirlo ad Aina si è rivelata indovinata.nei primi minuti sbaglia qualche pallone di troppo non riuscendo a capirsi con Singo sulla destra. Cresce con il passare dei minuti e nel secondo tempo la sua prestazione è certamente molto positiva.: altra buona prestazione da parte del numero 11 che Juric preferisce a Brekalo nella formazione titolare. Nel secondo tempo ci sarebbe forse un calcio di rigore su di lui.(Dal 38’ s.t.segna un gol, colpisce una traversa e esalta i riflessi di Skorupski in un paio di occasioni. Il suo bottino di giornata sarebbe potuto essere ben più cospicuo ma è importante che si sia sbloccato.(Dal 43’ s.t.il 2-1 finale sta molto stretto al Torino che domina la partita dal 1’ al 93’. Vince dal punto di vista tattico la partita contro Mihajlovic e permette al Torino di tornare alla vittoria.