esordio con la maglia del Torino per la portiere kossovaro che, senza particolari colpe, è costretto a raccogliere tre palloni dal fondo della propria porta. Sfortunato sul rigore di Diawara che stava per respingere.con Izzo costretto al forfait a causa di un problema fisico, il brasiliano torna titolare sul centrosinistra. Prestazione però negativa del numero 4 granata, che in occasione del gol di Smalling si fa anticipare di testa proprio dall’inglese. A fine primo tempo viene anche graziato dall’arbitro che non estrae il secondo giallo che avrebbe meritato.(dall’1’ s.t.un giocatore con la sua esperienza non può commettere un fallo come quello che compie su Dzeko in area.): partita ordinata da parte del numero 33 che guida con ordine la linea difensiva del Torino. Prestazione sufficiente la sua.: ancora una volta il numero 36 granata si rivela il migliore della difesa del Torino. Sempre attento e puntale negli interventi, gioca una partita senza sbavature. Tra i migliori fra i granata in questa parte finale di campionato.esordio da titolare per il Primavera che viene schierato sulla fascia destra. Il giovane terzino, classe 2000, sfrutta al meglio l’occasione che Longo gli concede: è attento in fase difensiva, si propone con costanza e pericolosità in avanti e realizza anche il suo primo gol tra i professionisti dopo una bella azione personale.(dal 43’ s.t.: partita senza particolari squilli da parte del centrocampista francese. Partita ordinata in cui si fa vedere con una bella girata al volo dal limite a inizio secondo tempo.: così come il suo compagno di reparto Meité, questa sera si vede poco e soffre i centrocampisti della Roma. Prestazione non sufficiente da parte del numero 7 granata.non riesce ad affondare sulla sua fascia di competenza come suo solito. Partita sottotono da parte del terzino argentino, soprattutto quando gioca in fase offensivo.(dal 30’ s.tnel secondo tempo sfiora il gran gol con una bella conclusione dalla distanza che colpisce il palo esterno. Ma fino a quel momento in campo si era visto troppo poco: non riesce a far valere le sue qualità.è insieme a Singo il migliore del Torino. Tanta corsa e movimento, oltre al gol che permette al Torino di passare momentaneamente in vantaggio. Davvero positiva la prestazione dello spagnolo.(dal 36’ s.t.: in questo finale di campionato dimostra di essere in crescita e di avere voglia di guadagnarsi la conferma. Corre, si impegna e fornisce anche l’assist per il momentaneo 1-0 di Berenguer.a salvezza raggiunta decide di far tirare il fiato a Sirigu e Belotti, allo stesso fa esordire da titolare Singo che lo ripaga con una prestazione maiuscola e il gol del definitivo 2-3.