se il Torino porta a casa la vittoria contro l’Udinese il merito è anche del proprio portiere che è straordinario in tre occasioni. Nel primo tempo nega l’1-1 a Pussetto, nel finale è bravo a opporsi prima ad Arslan, poi a Samardzic.7: nonostante l’operazione al naso di pochi giorni fa quest’oggi è regolarmente in campo. Buon per il Torino perché il difensore ivoriano offre una prestazione davvero maiuscola dimostrandosi davvero insuperabile per gli attaccanti avversari.(Dal 24’ s.t.attento in fase difensiva): Beto gli crea qualche grattacapo con la sua fisicità e la dirompente forza fisica, il brasiliano riesce comunque a cavarsela grazie anche all’aiuto dei compagni di reparto. A inizio secondo tempo ha il grande merito di realizzare il 2-0 risolvendo una mischia nell’area di rigore avversaria.: le prestazioni di Djidji e Bremer sono super ma neppure il terzo centrale schierato quest’oggi titolare da Juric sfigura. Tutt’altro: tiene bene la propria posizione, chiude gli spazi e limita gli avversai che agiscono nella sua zona.viene impiegato sulla fascia destra anziché su quella di sinistra, dove Juric lo aveva finora impiegato. Il cambio di corsia non basta però a giustificare una prestazione insufficiente caratterizzata da tanti appoggi sbagliati e fatti con troppa sufficienza.(Dal 17’ s.t.: è autore di alcune buone sgroppate sulla fascia destra): da inizio stagione Juric gli ha sempre dato fiducia e il centrocampista ha continuato a crescere di partita in partita. Soprattutto nel primo tempo ha gestito bene tutti i palloni che sono passati dai suoi piedi e ha aiutato la squadra in fase di non possesso.contro lo Spezia, nell’ultima partita prima della pausa del campionato, la sua assenza per squalifica si era sentita. Con lui in campo è tutta un’altra musica e anche quest’oggi si vede. Il suo nome non finisce nel tabellino dei marcatori solamente perché Bremer arriva a spingere in rete il pallone poco prima che superasse la linea di porta.l’inversione degli esterni decisa da Juric lo porta a giocare sulla fascia sinistra anziché in quella sua abituale di destra. Il kosovaro non sembra però patire la nuova collocazione ed è autore di una buona prestazione.non era al top della forma e si è visto. Il calciatore belga, schierato a sorpresa al posto di Linetty nell’undici titolare, non riesce mai a entrare davvero in partita e resta un po’ fuori dal gioco. Inevitabilmente nel secondo tempo viene richiamato in panchina.(Dal 17’ s.t.non fa meglio del compagno che sostituisce e da un suo fallo arriva la funzione che permette a Forestieri di riaprire la partita): porta in vantaggio il Torio con un autentico colpo di biliardo. Il suo è un vero e proprio gioiellino: un destro di prima intenzione dalla lunga distanza che si infila a fil di palo. Finché resta in campo è autore di numerose buone giocate.(Dal 37’ s.t.alla vigilia Juric lo aveva stimolato chiedendogli risposte sul campo. L’allenatore granata non potrà non essere soddisfatto della prestazione del suo attaccante a cui oggi manca solo il gol anche se mette il proprio zampino in entrambe le reti del Torino: prima serve l’assist per l’1-0 a Brekalo, poi colpisce il palo poco dando vita alla carambola che porta al 2-0 di Bremer.(Dal 37’ s.t.prepara bene la partita, cambiando anche un po’ il modo di giocare del suo Torino che fa girare la palla con pazienza senza cercare sempre la verticalizzazione in modo da far uscire un’Udinese attendista. Non sbaglia praticamente nulla.