: nel finale di partita è decisivo prima sulla conclusione di Tameze dal limite, poi sul colpo di testa di Ceccherini in pieno recupero e permette al Torino di portare a casa tre punti preziosi.torna titolare dopo aver saltato per infortunio le ultime quattro partite a causa di un problema muscolare. Il suo rientro è davvero positivo: sempre in anticipo sugli avversari, dà anche un grande contributo alla squadra in fase offensiva con i suoi costati inserimenti.(Dal 7’ s.t.in difficoltà quando il Verona attacca dal suo lato): se la deve vedere contro Simeone, uno degli attaccanti più in forma del campionato, ma non ha alcuna difficoltà nel contenere l’avversario e non permettergli mai di essere pericoloso nell’area di rigore del Torino.da un suo calcio di punizione arriva il gol di Pobega che sblocca la partita. Ma è attento anche in fase difensiva dove tiene bene la propria posizione e non si fa sorprendere neanche dagli avversari più veloci di lui.(Dal 34’ s.t.come suo solito spinge con costanza sulla fascia destra anche se fatica più del solito ad arrivare sul fondo e a crossare. Nel primo tempo sfora il 2-0 di testa.(Dal 34’ s.t.altra ottima partita da parte del centrocampista che metto a segno anche il suo quarto gol in campionato sfruttando un rimpallo nell’area di rigore avversaria. Il premio meritato a una prestazione di grande qualità ma anche di quantità.(Dal 34’ s.t.altra buona prestazione da parte de numero 10 del Torino che conferma di essere uno dei calciatori granata più in forma del periododi partita in partita appare sempre più a suo agio sulla fascia sinistra e contro il Verona conferma i progressi delle ultime settimane. Spinge con grande continuità e serve diversi palloni interessanti per i compagni.in apertura di match divora il gol del possibile 1-0 lisciando un pallone che era solo da spingere in fondo alla rete. Un errore clamorosa che pesa nella sua valutazione generale quest’oggi al di sotto della sufficienza.(Dal 17’ s.t.: non è in un buon momento di forma e lo dimostra anche quest’oggi).: è uno dei giocatori del Torino che convincono di meno questa sera. Non riesce mai a saltare l’uomo, è ben contenuto dai difensori avversari e non riesce mai a far valere le sue qualità tecniche.c’è lui nell’episodio chiave che decide la partita, quello dell’espulsione di Magnani. Ruba palla a difensore del Verona subisce il fallo che costa il rosso all’avversario e dalla punizione scaturisce il gol di Pobega.il Torino porta a casa una vittoria che non avrebbe meritato per quanto fatto vedere in campo quest’oggi. Dopo aver trovato il vantaggio, nonostante la superiortà numerica, non riesce a chiudere le partita e vive un finale di gara da brividi.