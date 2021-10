di parate non ne deve fare nemmeno una ma qualche brivido lo fa correre comunque con un’uscita azzardata nel primo tempo che, fortunatamente, è senza conseguenze.usa tutti i mezzi che ha a disposizione per fermare gli avversari e dà vita anche ad alcuni bei duelli fisici con Candreva e Quagliarella. Dimostra ancora una volta di essere in crescita.non si limita solamente a giocare una partita praticamente perfetta in fase difensiva, ma si trasforma anche in uomo assist lanciando verso la porta avversaria Belotti in occasione del gol del definitivo 3-0.Juric lo preferisce ancora una volta a Rodriguez come centrale di sinistra e, ancora una volta, questa si rivela una mossa azzeccata. Il numero 99 granata gioca una partita da veterano e aiuta anche molto la squadra in fase offensive con i suoi inserimenti.corre come un centrometrista in occasione del contropiede che lui stesso finalizza con un destro potente che beffa Audero sul proprio palo. E pensare che Juric aveva già programmato la sua staffetta con Vojvoda perché negli ultimi giorni lo aveva visto un po’ stanco.(Dall’8’ s.t.fa quello che faceva in precedenza Singo, ovvero spingere con grande continuità sulla fascia destra)prende per mano la squadra in fase di possesso proponendosi sempre per ricevere palla e smistandola poi con grande qualità. E’ in crescita e lo dimostra anche in questa partita.gioca una partita di grande sostanza, fatta anche di rincorse e duelli con gli avversari dimostrandosi un elemento preziosissimo per questo Torino, come dimostra anche nel contropiede del 2-0. Peccato per il cartellino giallo che lo costringerà a saltare per squalifica la prossima partita.: non fa affatto sentire la mancanza di Ansaldi sulla fascia sinistra e offre una prestazione di qualità e tanta corsa. Più che sufficiente la sua prestazione.(Dal 42’ s.t.segna il suo primo gol con la maglia del Torino proprio contro quella che per tre anni è stata la sua squadra su assist, tra l’altro, di un altro ex blucerchiato come Linetty. Con la sua tecnica è sempre prezioso quando la squadra granata è in possesso di palla.(Dal 32’ s.t.: questa partita non l’avrebbe neanche dovuta giocare. O almeno non l’avrebbe dovuta giocare dal primo minuto. L’infortunio di Brekalo nel riscaldamento diventa invece un’opportunità per il numero 77 che sfrutta al meglio: è suo l’assist per il gol di Praet che sblocca la partita.(Dal 42’ s.t.: fa a sportallate con i difensori avversari e per tutto il primo tempo ma con i suoi movimenti apre anche tanti spazi per i compagni. Buona la sua prestazione anche se non riesce mai ad arrivare pericolosamente alla conclusione.(Dall’8’ s.t.entra, lotta, recupera palloni, colpisce un palo, manda in gol Verdi, anche se viene annullata per un leggerissimo fuorigioco del 24, poi segna la rete del definitivo 3-0- E’ semplicemente straripante).il suo Torino dà spettacolo e questa volte vince anche. Anzi, stravince, visto che oltre a segnare tre gol (più uno annullato per un leggerissimo fuorigioco) crede tantissime occasioni da rete.