rimane immobile sulla conclusione dal limite dell’area di Vilhena che permette alla Salernitana di passare in vantaggio, poco dopo viene salvato dal palo sulla conclusione di Candreva. Nella ripresa rischia il pasticcio quando non controlla con i piedi un pallone che gli viene passato.: non giocava titolare dalla partita contro il Bologna a causa di alcuni problemi di pubalgia. Gioca una buona partita e riesce ad annullare un avversario molto insidioso come Dia.: quest’oggi è chiamato a sostituire lo squalificato Schuurs al centro della difesa, compito che riesce a svolgere senza particolari problemi. Tiene bene a bada Piatek prima e Bonazzoli poi.prestazione senza particolari sbavature da parte del difensore svizzero che copre bene la sua zona di campo e non si fa mai superare.non spinge mai con convinzione sulla fascia destra e dai suoi piedi non parte mai neppure un cross per i propri compagni. Nel secondo tempo, inevitabilmente, Juric lo richiama in panchina inserendo al suo posto Lazaro.(Dal 10’ s.t.non riesce a offrire una spinta maggiore rispetto a quella di Singo sulla fascia destra): non è la sua partita e lo si capisce fin dai primi minuti quando perde una serie di palloni non da lui. La partita per Ricci prosegue anche peggio perché al 38’ è costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare.(Dal 38’ p.t.: ancora una volta gioca come centrocampista centrale e non da trequartista. Cerca di dare ordine alla manovra del Torino).Juric lo ha recuperato - dopo che nelle ultime settimane era stato costretto a rinunciare a lui per un problema alla caviglia - e lo ha schierato subito in campo. Prestazione senza particolari lampi da parte del centrocampista.finisce spesso per pestarsi i piedi con Radonjic e in più di un’occasione intralcia la giocata propria del numero 49. Gioca comunque una partita attenta in fase difensiva ed è molto propositivo in avanti.: gran parte del merito del gol di Sanabria è sua. Il russo, fino a quel momento un po’ in ombra, pesca con un bella giocata il compagno tutto solo in area. Dopo la rete dell’1-1 torna però a vedersi poco in campo.(Dal 37’ s.t.è il migliore in campo. Finché resta in campo con i suoi dribbling crea problemi alla difesa della Salernitana: gli manca solo il gol, che sfiora però in un più di un’occasione ma trova sempre l’ottima opposizione di Ochoa.(Dal 37’ s.t.in casa, fino a oggi, aveva segnato solamente un gol su rigore conto la Cremonese. Contro la Salernitana ritrova la rete sotto la Maratona evitando al Torino un’altra sconfitta. La sua è una rete da bomber di razza.l’impressione è che il suo Torino sia già in vacanza. La squadra granata entra molle in campo e ha una reazione solo a inizio secondo tempo. Dopo l’1-1 però il Torino dà l’impressione di accontentarsi del pareggio e smette di spingere.