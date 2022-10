: il risultato finale non deve ingannare. Nonostante l’avversario non di primissimo livello, il portiere serbo è costretto più volte all’intervento ed è autore di almeno due parate di grande livello, la prima su Tounkara e la seconda su Beretta.anche il difensore ceco partecipa alla festa del gol trovando la sua prima rete con la maglia del Torino. E’ suo infatti il colpo di testa da calcio d’angolo che porta il punteggio sul 4-0. In fase difensiva non si fa mai superare.è spesso un attaccante aggiunto per il Torino, ogni volta che ne ha la possibilità si getta infatti in avanti e così facendo nel secondo tempo trova anche la sua prima rete con la maglia granata. Buona anche la sua prova in difesa.gli attaccanti avversari non gli creano mai grandi problemi ma lui è bravo a intervenire ogni volta che l’azione si sviluppa nella sua zona di campo.: macina diversi chilometri sulla fascia destra e va anche alla conclusione in più di un’occasione andando a ricevere il cross proveniente dall’esterno opposto.(Dal 27’ s.t.: suo l’assist per il definitivo 4-0 di Zima)è ovunque. Aiuta molto la squadra in fase difensiva quando ce n’è bisogno ma si fa vedere spesso anche in fase offensiva dove cerca anche il gol in un paio di occasioni.si vede che aveva una grande voglia di giocare dopo un lungo periodo di stop. E’ sempre nel vivo del gioco, tocca molti palloni e quando può va alla conclusione.(Dal 27’ s.t.: fa valere il suo fisico)l’assist di tacco con cui mette Schuurs da solo davanti al portiere, in occasione del 3-0, è una vera e propria perla. La sua prestazione sulla fascia sinistra è davvero buono ed è suo anche il cross da cui nasce il 2-0 di Pellegri.non ci sono da segnalare particolare giocate da parte sua, ma gestisce bene tutti i palloni che passano dalla sua zona di campo.(Dal 36’ s.t.il gol con cui porta in vantaggio il Torino è una vera opera d'arte: un destro dalla distanza imparabile per il portiere avversario. Quando ha la palla tra i piedi dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa.(Dal 17’ s.t.: meno vivace rispetto ad altre volte): in campionato è ancora a secco, in Coppa Italia trova invece la sua seconda rete in altrettante partite. Il suo è un gol da attaccante puro: è bravo ad approfittare dell’errore in fase di controllo del difensore avversario e a battere Maniero.(Dal 28’ s.t.: fa molto movimento)lancia un segnale importante alla squadra e a tutto l’ambiente schierando la formazione titolare e rinunciando al massiccio turnover. Il suo Torino vince e convince regalandosi la qualificazione agli ottavi di finale dove incontrerà il Milan.