Spezia-Torino 0-4



Milinkovic-Savic sv : un solo intervento su tiro di Nikolaou, poi normale amministrazione

Schuurs 6,5: quando spinge si sente eccome (22’ st Djidji sv)

Buongiorno 6,5: il duello con Nzola non lo vince ma sbroglia nel primo tempo una matassa ingarbugliata in area granata

Rodriguez 6: duella con Amian sulla fascia senza subirne l’impeto .

Singo 7: sulla fascia fa quello che vuole, oltre al gol (41’ st Aina sv)

Ricci 7,5: Evani in tribuna avrà visto ed annotato, gara da incorniciare

Ilic 7: dalla tribuna c’è anche qualche epiteto fuori luogo e subito dopo segna il 3° gol al termine di una prestazione di prim’ordine (41’ st Linetti sv)

Vojvoda 6,5: sempre tra le linee, un palo clamoroso gli nega il gol dopo 50” delal ripresa.

Miranchuk 6: il sinistro a giro del 15’ avrebbe meritato maggiore fortuna (41’ st Karamoh 6,5: pochi minuti in campo per accomodare il poker)

Vlasic 6,5: due assist, corsa e qualità

Sanabria 6: fa a sportellate con Wisniewski ed Ampadu e ne esce sconfitto . Sale nella ripresa

All. Juric 7,5: porta Semplici a scuola con estrema naturalezza. L’8° posto è sempre lì a portata di mano