Napoli-Torino 3-1Torino:: non è impeccabile sul secondo gol di Anguissa, quando lascia il primo palo scoperto.: il suo compito principale è limitare le giocate di Kvaratskhelia e nel complesso ci riesce. Lavora di fisicità ma anche di velocità. Alla fine, però, il Napoli riesce a sfondare più volte sul suo lato trovando i gol.: in occasione dell'1-0 Anguissa lo sovrasta nel gioco aereo. Anche sul raddoppio napoletano vede scappar via il centrocampista e non riesce mai ad accorciare le distanze.: sul suo lato c'è Politano che sta bene e lo mette costantemente in difficoltà. Concede spesso troppo spazio all'esterno del Napoli che riesce a girarsi e fare sempre la giocata pericolosa (40' s.t.).: con la sua falcata e soprattutto struttura fisica importante prova a mettere in difficoltà Mario Rui. Riesce ad arrivare sul fondo più di una volta ma il Napoli chiude spesso bene gli spazi (40' s.t.).: finisce per girare alla ricerca di Anguissa con scarsi risultati. In fase propositiva non aiuta (29' s.t.: il suo ingresso non è memorabile).: cerca di giocare a schermo davanti la difesa ma il Napoli si inserisce con molta facilità e il suo compito è spesso inutile.: quando c'è da spingere diventa una soluzione di gioco. Il gol del Toro nasce da un suo cross sulla sinistra (29' s.t.: difficile incidere contro un avversario ben messo in campo e che non lascia troppi sbocchi).: tra i più attivi in casa Torino. Va alla conclusione ma Meret gli dice di no e trova alcuni spunti interessanti.: non entra mai nel vivo del gioco e viene travolto da difensori e centrocampisti avversari (23' s.t.: ha qualità e si vede. Crea pericoli alla difesa del Napoli).: fiuta la possibilità e realizza il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Dopo poco sfiora la doppietta con una gran girata.: Dopo 37 minuti il Napoli aveva già chiuso i conti. La difesa del Toro ha fatto acqua, troppo alta e troppi spazi concessi agli avversari. Poi uno come Radonjic non sembra poter stare troppo a lungo in panchina.