: prende quattro gol ma su tre di queste non ha particolari colpe, poteva fare forse qualcosa in più sulla terza rete, quando si fa scavalcare dal cross di Olivera.viene confermato al posto di Djidji in difesa ed è uno dei pochi a salvarsi nel Torino. Non si fa condizionare dal cartellino giallo ricevuto nel primo tempo e gioca una buona partita, recuperando diversi palloni.(Dal 9’ s.t.entra sul parziale di 3-0, quando la partita è di fatto già finita)prova a limitare come può Osimhen ma il centravanti nigeriano è devastante e immarcabile. In occasione del primo gol del Napoli viene sovrastato di testa proprio dal numero 9 avversario.: inizia la partita con un’ottima chiusura su Lozano, anche se rimanda solo di qualche secondo il gol del Napoli che arriva nell’angolo successivo. Finisce la partita da esterno di centrocampo.: inizia la partita battendo male una rimessa laterale e regalando al Napoli la prima occasione da rete. Dopo una serie di prestazioni positivo, quest’oggi ha fatto un passo indietro anche il terzino ivoriano.(Dal 30’ s.t.Juric lo preferisce a Ilic nella formazione titolare. Una scelta che però non paga. E’ il centrocampista polacco a causare il rigore su Kvaratskhelia che consente al Napoli di andare sul 2-0 proprio nel miglior momento del Torino.(Dal 9’ s.t.si propone spesso per ricevere la palla ma al momento del suo ingresso in campo la partita era di fatto conclusa): ci prova con un paio di conclusioni dalla distanza ma in mezzo al campo soffre la dinamicità e la tecnica dei centrocampisti avversari. Non è stata la giornata migliore per tornare titolare nella mediana del Torino.: torna titolare sulla fascia sinistra ma non convince affatto. Sul terzo gol del Napoli lascia Osimhen tutto solo sul secondo palo permettendogli di colpire di testa indisturbato il pallone che chiude la partita. Poco dopo Juric lo sostituisce.(Dal 9’ s.t.la sua esclusione dalla formazione titolare ha sorpreso, quando è entrato ha fatto il suo dovere): torna dopo essere stato costretto a saltare le scorse quattro partite a causa di un problema muscolare. In tutte le azioni più pericolose del Torino c’è il suo zampino ma a volte gli manca la necessaria cattiveria nell’area di rigore avversaria.(Dal 40’ s.t.: non ripete la buona prestazione di Lecce. Anzi, si vede poco e non riesce a far valere le sue qualità tecniche, anche perché Di Lorenzo è bravo a limitarlo al massimo nelle occasioni in cui è in possesso del pallone.ha una grandissima occasione sull’1-0 per il Napoli per portare il risultato in parità ma, da pochi passi dalla linea di porta avversaria, devia il pallone sul palo e non riesce a battere Meret. Poi combina poco altro.: decide, a sorpresa, di escludere dalla formazione titolare sia Buongiorno che Ilic. Le sue scelte non pagano ma la sconfitta non è figlia solamente di queste decisioni: il suo Torino viene surclassato dagli avversari.