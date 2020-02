Sirigu 7: non può nulla sul gol di Manolas, si conferma con tre interventi di livello internazionale l'uomo che ha il diritto di soffiare la maglia da titolare a Donnarumma in Nazionale



Izzo 5.5: soffre il confronto partenopeo con Insigne, spesso mancando i sincronismi con De Silvestri, si trova anche in situazioni di inferiorità numerica



Nkoulou 5.5: non ha la copertura della mediana, non riesce a tenere la linea alta e va spesso in imbarazzo di fronte alle avanzate con tanti uomini del Napoli



Bremer 6: qualche buon salvataggio, merita la sufficienza, nonostante una gara complessa da affrontare



De Silvestri 5.5: passano pochi secondi e cerca lo shoot sull'uscita sbagliata da Ospina, ma viene fermato da Manolas sulla linea di porta. Spinge sempre meno col passare minuti e manca la quantità nel recupero



Rincon 5: non una gara da gladiatore, non una gara da cuore toro. Spesso in difficoltà con il giro-palla del Napoli, non trova ausilio nella copertura dai compagni (37' st Verdi sv)



Baselli 5: si trova ad affrontare una gara complessa, ma non trova mai le misure al palleggio del Napoli. Sostituito per cercare di dare più intensità alla fase di interdizione (21' st Meite 5.5: meglio del compagno, ma non cambia l'inerzia del filtro in mediana)



Lukic 5.5: si vede la sua tecnica in rare circostanze, limitato dal gioco avvolgente del Napoli e da una scarsa vena della squadra



Ansaldi 5: diversi errori, anche nei retropassaggi, di cui uno che stava per regalare il raddoppio ad Insigne. Gara tutt'altro che indimenticabile



Zaza 5: prova a combattere, qualche giocata la tenta senza successo, una lotta infruttifera fino alla sostituzione (dal 37' st Edera 6: ha il merito di regalare un sussulto nel finale al Toro)



Belotti 4.5: gara anonima, ci mette anche scarso ardore a dimostrare quella che è l'annata di un Torino ridotto a lottare per salvare la categoria



All. Longo 5: tre sconfitte, un Torino che vede sempre più vicina la zona retrocessione. Serve anche solo muovere la classifica, serve anche solo un sussulto ad un Toro che da Mazzarri a Longo non ha avuto la scossa