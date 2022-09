fa tirare più di un sospiro di sollievo nei minuti finali quando con le sue uscite aree risolve un paio di situazioni pericolose nell’area di rigore del Torino andando a prendere i palloni sopra le teste degli avversari.il numero 26 granata soffre un po’ troppo la velocità e la tecnica di Banda che in più di un’occasione lo mette in difficoltà.: è stato acquistato per sostuire Bremer e questa sera viene schierato proprio nella posizione che era del brasiliano. Il difensore olandese si guadagna gli applausi in più di un’occasione per le sue provvidenziali chiusure.(Dal 19’ s.t.: prende di testa tutti i palloni che nel finale spiovono nell’area di rigore del Torino): non fa passare né Di Francesco nel primo tempo, né Oudin nella ripresa. Prestazione senza sbavature da parte del difensore svizzero.alterna buon giocate, vedi l’assist con un tacco al volo per Pellegri nel primo temo, ad alcune sbavature. Il bilancio è comunque positivo e il terzino austriaco merita la sufficienza.(Dal 36’ s.t.).: prima di titolare per il centrocampista turco che, nonostante la giovane età, dimostra sin dalle prime battute una buona personalità. Non è un caso che sia sua la prima conclusione della partita. Anche se c’è da utilizzare le maniere forti non si fa pregare.(Dal 19’ s.t.: entra bene in partita)non è il Lukic della scorsa stagione, lo si era già visto nella partita contro l’Atalanta di giovedì. Tanti errori in fase di impostazione e palloni regalati agli avversari. E’ uno dei meno positivi nel Torino.: è lui a fornire a Vlasic l’assist per l’1-0 con un bel passaggio filtrante da trequartista più che da terzino. Non riesce ad andare sul fondo con la sua solita frequenza ma la sua prestazione è comunque buona.: il trequartista croato è sempre più uno dei leader in campo del Torino. Contro il Lecce trova il suo terzo gol consecutivo in campionato: bravissimo ad attaccare lo spazio e a battere Falcone con un preciso diagonale che permette ai granata di sbloccare il risultato.: prima prestazione sotto la sufficienza per il trequartista serbo che, questa sera, non riesce a saltare gli avversari in dribbling con la sua solita facilità. Perde anche qualche pallone di troppo nel finale.viene preferito a Sanabria come terminale offensivo del Torino ed è autore di una buona prestazione al servizio della squadra. Gli manca solo il gol che sfiora nel primo tempo e in realtà trova nel secondo ma gli viene annullato per fuorigioco.(Dal 36’ s.t.sostituisce Juric (affetto da polmonite) in panchina. Il suo Torino è padrone del campo e l’1-0 finale è un risultato che sta anche stretto per quanto prodotto in campo dalla squadra granata.