Ecco le formazioni scelte per Torino-Lecce, che chiude il quinto turno di Serie A:



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Djidji; Lazaro, Lukic, Ilkhan, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. All. Juric



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni