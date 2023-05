Verona-Torino 0-1



Milinkovic-Savic 7: tante uscite, sempre sicuro ed efficace.



Djidji: s.v.

(dal 24' s.t. Schuurs 6,5: entra a freddo ma si ambienta subito ai ritmi.)



Buongiorno 6,5: buona partita, con letture efficaci. Qualche errore in fase di impostazione.



Rodriguez 7: tanta corsa, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva.



Singo 7: polmoni d'acciaio e tanta forza fisica. Si fa sentire su ogni pallone, offrendo giocate in verticale quasi sempre pericolose.



Ricci 6,5: buon apporto alla manovra, con qualche errore tecnico che inficia sulla prestazione.



Ilic 6,5: fase di transizione eseguita con abbastanza sicurezza. Alcuni malintesi con gli attaccanti.



Vojvoda 5,5: non una gara al top. Una prestazione che pecca soprattutto sotto l'aspetto fisico, specie nel secondo tempo.



Karamoh 5,5: nel finale esce stremato, ma si lascia andare a giocate molto pericolose, con errori tecnici che potevano essere fatali.

(Lazaro: s.v.)



Vlasic 7,5: gol della vittoria e partita di alto livello. Le sue imbucate alle spalle dei difensori sono sempre una spina nel fianco.

(dal 25' s.t. Seck: s.v.)



Sanabria 6,5: buona interpretazione della gara. Fa a sportellate con i difensori avversari, creando spazi di inserimento per i compagni.

(dal 24' s.t. Pellegri 6: non una gara al top, ma nel complesso sufficiente.)





All. Juric 6,5: Torino ben posizionato in campo e con la cattiveria giusta per portare a casa il risultato.